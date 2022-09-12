شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم كل نادٍ بسداد مليون و150 ألف جنيه مستحقات للحكام بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إلزام كل نادٍ بالدورى الممتاز الجديد بسداد مليون و150 ألف جنيه لخزينة الجبلاية، عبارة عن مستحقات الحكام فى الموسم الجديد، بزيادة 150 ألف جنيه عن الموسم الماضى.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد نصف المبلغ، أى 575 ألف جنيه، مع قيد القائمة الأولى لكل نادٍ، على أن يسدد الجزء الثانى بنفس المبلغ مع قيد القائمة الثانية.

فيما بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، صباح الأحد، توقيع الكشف الطبي على الحكام الدوليين بمستشفى السكة الحديد، وهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأمين عمر ومحمد الحنفى ومحمود عاشور وطارق مجدى ومحمد معروف ومحمود ناجى ومحمد الصباحى وعبد العزيز السيد وأحمد حسام ويوسف البساطى وسمير جمال وسامى هلهل ومحمود بسيونى وشاهندة المغربى ونورا سمير ومنى عطا الله وجمالات أحمد ومى حسن.