شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم كل نادٍ بسداد مليون و150 ألف جنيه مستحقات للحكام بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إلزام كل نادٍ بالدورى الممتاز الجديد بسداد مليون و150 ألف جنيه لخزينة الجبلاية، عبارة عن مستحقات الحكام فى الموسم الجديد، بزيادة 150 ألف جنيه عن الموسم الماضى.
وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد نصف المبلغ، أى 575 ألف جنيه، مع قيد القائمة الأولى لكل نادٍ، على أن يسدد الجزء الثانى بنفس المبلغ مع قيد القائمة الثانية.
فيما بدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، صباح الأحد، توقيع الكشف الطبي على الحكام الدوليين بمستشفى السكة الحديد، وهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأمين عمر ومحمد الحنفى ومحمود عاشور وطارق مجدى ومحمد معروف ومحمود ناجى ومحمد الصباحى وعبد العزيز السيد وأحمد حسام ويوسف البساطى وسمير جمال وسامى هلهل ومحمود بسيونى وشاهندة المغربى ونورا سمير ومنى عطا الله وجمالات أحمد ومى حسن.
من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصرى بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 سبتمبر الجارى موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.
خطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحاكمة للترشح ومنها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر 1997، والحكم المساعد يجب أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر 1999، وخضوع أي حكم يزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا.
وتطرقت الشروط العامة لترشيح أي يحكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.
ويعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام في أول اجتماع رسمي يعقده مجلس الجبلاية، عقب عودة أعضائه من رحلتهم المنتظرة إلى قطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي ستجمع فريقي الزمالك والهلال السعودي مساء اليوم الجمعة.