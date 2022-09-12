شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال بدو المجموعات، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. جدول مباريات الثلاثاء 9/13 في دوري أبطال أوروبا

« المجموعة الأولى »

• ليفربول × آياكس أمستردام

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة الثانية»

• بورتو × كلوب بروج

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

• لبفركوزن × أتلتيكو مدريد

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة الثالثة »

•فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• بايرن ميونخ × برشلونة

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة الرابعة »

•سبورتينج لشوبة × توتنهام هوتسبير

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• أولمبيك مارسيليا × آينتراخت فرانكفورت

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بالمواعيد.. جدول مباريات الأربعاء 9/14 في دوري أبطال أوروبا

« المجموعة الأولى»

• رينجرز × نابولي

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة السادسة »

• شاختار × سيلتك

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• ريال مدريد × لايبزيج

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة الخامسة »

• ميلان × دينامو زغرب

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• تشيلسي × ريد بول سالزبورج

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة السابعة »

• كوبنهاجن × إشبيلية

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

• مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

« المجموعة الثامنة »

• يوفنتوس × بنفيكا

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

• حيفا × باريس سان جيرمان

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023

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