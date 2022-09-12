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شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات في نسخته الجديدة 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال بدو المجموعات، وذلك يأتي كالتالي..
بالمواعيد.. جدول مباريات الثلاثاء 9/13 في دوري أبطال أوروبا
« المجموعة الأولى »
• ليفربول × آياكس أمستردام
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة الثانية»
• بورتو × كلوب بروج
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
• لبفركوزن × أتلتيكو مدريد
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة الثالثة »
•فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان
- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.
• بايرن ميونخ × برشلونة
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة الرابعة »
•سبورتينج لشوبة × توتنهام هوتسبير
- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.
• أولمبيك مارسيليا × آينتراخت فرانكفورت
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
بالمواعيد.. جدول مباريات الأربعاء 9/14 في دوري أبطال أوروبا
« المجموعة الأولى»
• رينجرز × نابولي
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة السادسة »
• شاختار × سيلتك
- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.
• ريال مدريد × لايبزيج
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة الخامسة »
• ميلان × دينامو زغرب
- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.
• تشيلسي × ريد بول سالزبورج
- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة السابعة »
• كوبنهاجن × إشبيلية
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
• مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
« المجموعة الثامنة »
• يوفنتوس × بنفيكا
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
• حيفا × باريس سان جيرمان
- التاسعة بتوقيت القاهرة.
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023
تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، جميع مباريات دوري الأبطال في نسختها الجارية، ويأتي ذلك يشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.