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بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022/2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الثانية من 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات في نسخته الجديدة 2022/2023.  

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال بدو المجموعات، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. جدول مباريات الثلاثاء 9/13 في دوري أبطال أوروبا

« المجموعة الأولى »

× آياكس أمستردام

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة الثانية»

• بورتو × كلوب بروج

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

• لبفركوزن × أتلتيكو مدريد

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة الثالثة »

•فيكتوريا بلزن × إنتر ميلان

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.  
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

• بايرن ميونخ ×

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة الرابعة »

•سبورتينج لشوبة × توتنهام هوتسبير

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.  
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

• أولمبيك مارسيليا × آينتراخت فرانكفورت

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

بالمواعيد.. جدول مباريات الأربعاء 9/14 في دوري أبطال أوروبا

« المجموعة الأولى»

• رينجرز × نابولي

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة السادسة »

• شاختار × سيلتك

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.  
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

× لايبزيج

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة الخامسة »

• ميلان × دينامو زغرب

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.  
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

× ريد بول سالزبورج 

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.  
- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.  
- التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة السابعة »

• كوبنهاجن × إشبيلية

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

• مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

« المجموعة الثامنة »

• يوفنتوس × بنفيكا

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.  

• حيفا × باريس سان جيرمان

- التاسعة بتوقيت القاهرة. 
- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 
- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس ، جميع مباريات دوري الأبطال في نسختها الجارية، ويأتي ذلك يشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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