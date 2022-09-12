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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالإشادة بمستوى الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو، وذلك بعد تألق الثنائي أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

صحيفة تشيد بمستوى الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو



وكان ريال مدريد قد تمكن من تحقيق الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مع إحراز هدف لكلًا من رودريجو وفينيسيوس جونيور.

وجاء عنوان صحيفة "ماركا" بعد المباراة تتحدى فيه المدرب الإسباني تشافي مدرب فريق برشلونة، حيث قالت في عنوانها: "إذا كان ديمبلي هو نيمار، فإن فينيسيوس ورودريجو هما بيليه".

حيث قال المدرب تشافي بعد فوز برشلونة على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، أن عثمان ديمبلي حاليًا، هو نيمار في قمة مستواه مع برشلونة في السنوات الماضية، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وكان رودريجو قد تمكن من صناعة هدف فينيسيوس جونيور في المباراة، قبل أن يقوم اللاعب البرازيلي نفسه بإحراز الهدف الثالث للنادي الملكي بطريقة رائعة بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب تحقيق الفوز في المباريات الخمس منذ بداية الدوري الإسباني.

يتصدر ريال مدريد قائمة أغلى 10 أندية كرة قدم في العالم، التي تشهد هيمنة إنجليزية بحضور 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التصنيف السنوي لمجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، قُدرت قيمة ريال مدريد بـ 5.1 مليار دولار بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية.



وبهذا يستعيد النادي الملكي صدارة القائمة التي تصدر عن الـ12 شهرا الماضية، متفوقا على غريمه الأزلي ومواطنه برشلونة الذي تصدر قائمة العام الماضي.

ورغم مشاكله المالية في السنوات الأخيرة، حافظ برشلونة على قيمته المقدرة بـ5 مليارات دولار، ليحتل المرتبة الثانية.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بقيمة بلغت 4.7 مليار دولار وذلك على الرغم من عدم تحفقيق الفريق أي لقب كبير في السنوات الأخيرة.

ليفربول الإنجليزي جاء في المركز الرابع بـ 4.45 مليار دولار بعد النجاحات الأخيرة للفريق، ثم تبعه بايرن ميونيخ الألماني في المركز الخامس بـ 4.28 مليار دولار.

واحتل مانشستر سيتي الإنجليزي المرتبة السادسة بقيمة 4.25 مليار دولار، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي (3.2 مليار دولار)، ثم تشيلسي الإنجليزي (3.1 مليار دولار).

يوفنتوس الإيطالي جاء في المرتبة التاسعة بقيمة 2.45 مليار دولار، يليه توتنهام الإنجليزي عاشرا (2.35 مليار دولار).

قائمة فوربس لأغلى أندية كرة القدم في العالم:

ريال مدريد الإسباني (5.1 مليار دولار)

برشلونة الإسباني (5 مليار دولار)

مانشستر يونايتد الإنجليزي (4.6 مليار دولار)

ليفربول الإنجليزي (4.45 مليار دولار)

بايرن ميونيخ الألماني (4.28 مليار دولار)

مانشستر سيتي الإنجليزي (4.25 مليار دولار)

باريس سان جيرمان الفرنسي (3.2 مليار دولار)

تشيلسي الإنجليزي (3.1 مليار دولار)

يوفنتوس الإيطالي (2.45 مليار دولار)

توتنهام الإنجليزي (2.35 مليار دولار)



كشف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري الجديد، عن سعادته بتولي تدريب الفريق الأحمر، وكواليس مفاوضاته مع الإدارة.

وكان الأهلي تعاقد مع مارسيل كولر لتولي قيادة الفريق لمدة عامين بدء من الموسم الجديد 2022-2023، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته بعد شهرين من قدومه.



وقال كولر في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للأهلي إن تولي قيادة الأهلي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، مشيرا للدور الذي لعبه محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، في موافقته على عرض النادي القاهري.

وقال كولر عن زيارته لمقر الأهلي بالجزيرة فور وصوله إلى القاهرة قائلا: "وصلت إلى المطار وركبت السيارة، وقدمت إلى النادي، وما وجدته كان شيئًا ساحرًا بالفعل، وقد منحني ذلك دوافع كبيرة للعمل؛ من أجل تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة التي نسعى خلالها إلى تحسين الأمور في كافة الاتجاهات".

وأضاف: "محمود الخطيب كان لاعب كرة قدم، وهو ما لعب دورًا مهمًّا في نجاح المفاوضات، وشاهدت بالفعل عددًا من مباريات الأهلي، وحصلت على الكثير من المعلومات عنه".