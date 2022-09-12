شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إضافة عنصر جديد فى جهاز السويسري مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إضافة عنصر مصرى جديد فى جهاز السويسري مارسيل كولر، بخلاف الأعضاء المصريين الحاليين وهم سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان، فى ظل رغبة الإدارة فى تواجد أكثر من عنصر من أبنائه السابقين بالتشكيل الجديد تحت قيادة كولر.
ويتواجد أكثر من اسم مرشح للعمل فى جهاز كولر، وتنوي الإدارة إلحاقه بمنصب جديد داخل النادي، سواء بالانضمام لجهاز كولر أو العمل مديرا لشئون اللاعبين داخل النادى، على أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وحرص مارسيل كولر على مُعاينة أرضية ملعب مختار التتش والاطمئنان على مستوى الإضاءة فى الاستاد، وكذلك معاينة غرفة الملابس ومحتوياتها من أجهزة الاستشفاء وصالة الجيمانيزيوم وغرفة المحاضرات وغيرها من كل ما يخص فريق الكرة.
وكان النادي الأهلى قد أعلن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز، ويصطحب المدير الفني الجديد معه ثلاثة مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.
وستكون مباراة الأهلي بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي، هى أول تحدٍ للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.
ويستهل كولر مشواره مع الأهلي بمواجهة أفريقية فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.