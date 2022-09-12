شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إضافة عنصر جديد فى جهاز السويسري مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إضافة عنصر مصرى جديد فى جهاز السويسري مارسيل كولر، بخلاف الأعضاء المصريين الحاليين وهم سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان، فى ظل رغبة الإدارة فى تواجد أكثر من عنصر من أبنائه السابقين بالتشكيل الجديد تحت قيادة كولر.

ويتواجد أكثر من اسم مرشح للعمل فى جهاز كولر، وتنوي الإدارة إلحاقه بمنصب جديد داخل النادي، سواء بالانضمام لجهاز كولر أو العمل مديرا لشئون اللاعبين داخل النادى، على أن يتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحرص مارسيل كولر على مُعاينة أرضية ملعب مختار التتش والاطمئنان على مستوى الإضاءة فى الاستاد، وكذلك معاينة غرفة الملابس ومحتوياتها من أجهزة الاستشفاء وصالة الجيمانيزيوم وغرفة المحاضرات وغيرها من كل ما يخص فريق الكرة.