شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رياضة الباركور بعد انضمامها للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ضم رياضة "الباركور" لمسابقاته الرسمية، على أن تكون لها منافساتها الخاصة، وسيتم تكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة.

وبدأ مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم أول دورة دولية لمدربي الباركور خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري فى المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بالتعاون مع الاتحادين الأفريقي والدولي للجمباز على أن يشرف عليها رئيس اللجنة الفنية للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الباركور:

فكرة الباركور تعتمد على إيجاد طريقة للخروج من المواقف الحرجة والهروب منها، كما أنها نوع من أنواع فنون القتال التى تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى.

تعتمد الباركور على مجموعة من الحركات، مثل الدحرجة، والهبوط، والقفز بعد الدحرجة، والتوازن، وقفزة القرد والقفزة العكسية، بالإضافة إلى قفزة 360 درجة.

كلمة باركور مشتقة من مصطلح فرنسي كان يطلق على أحد التدريبات العسكرية التى يمارسها الجيش الفرنسي، واخترع لعبة الباركو ديفيد بيل واقتبس فكرة اللعبة من تلك التدريبات التى كان يقوم بها أثناء التحاقه بالجيش الفرنسى.

وتقود الباركور فكرة "الهروب"، حيث تتولد فى هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة، كما أن إحدى سمات الباركور الرئيسية هى الكفاءة أو الفاعلية.