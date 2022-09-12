شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد 15 سبتمبر موعداً لبدء الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن الجهاز الفنى للفريق البورسعيدي حدد 15 سبتمبر الجاري موعداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وأضاف المتحدث الرسمي للمصري أن النادي سيعلن صفقاته الجديدة ويقدم الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال فى مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الجاري، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، تم توقيع العقود مع إيهاب جلال والانتهاء من كافة التفاصيل.

وأضاف، سنعقد مؤتمراً صحفياً بنهاية الأسبوع الجارى من أجل تقديم الصفقات والمدير الفني وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد.

وعن ضم لاعبين جدد قال نائب رئيس المصري، هناك مفاوضات مع حسين السيد لاعب بيراميدز، ولا يمكن الحديث عن حسم صفقات جديدة في الوقت الحالي.

واختتم قائلا، "حددنا 15 سبتمبر الجاري موعداً لبدء فترة الإعداد الجديدة قبل بداية الموسم المقبل، والمعسكر سيقام فى مصر".