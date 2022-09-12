شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. مفاجآت نارية في تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري الأبطال، المقرر أن تقام أمام بايرن ميونخ الألماني في منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

يقع برشلونة ضيفًا على البايرن مساء الغد الثلاثاء الموافق 9/13، وتبدأ ركلة البداية في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لمجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وبايرن ميونخ غدا في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل تشافي بالتشكيل التالية..

في حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، اراخو،خارسيا، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، جافي.

وفي خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.

بينما يأتي تشكيل بطل ألمانيا المتوقع كالتالي..

حراسة المرمي: مانويل نوير.

وفي خط الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز.

وفي الوسط: توماس مولر، جوشوا كيميتش، جوريتزكا، موسيالا.

الهجوم: جنابري، تيل.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات الثلاثاء

يأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي..

المركز الأول

• برشلونة - برصيد 3 نقاط.

المركز الثاني

• بايرن ميونخ - برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث

• إنتر ميلان - دون نقاط.

المركز الرابع - فيكتوريا بلزن - دون نقاط.