شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نانت يخسر بثلاثية من لوريان في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى نانت هزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدفين أمام لوريان ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

نانت يخسر بثلاثية من لوريان في الدوري الفرنسي

وانطلقت مباراة نانت ولوريان في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت "القاهرة" على ملعب "موستوار" بقيادة الحكم، يوهان هامل.

وشهد تشكيل نانت تواجد مهاجم منتخب مصر الأول والمعار من جالطة سراي، مصطفى محمد، على مقاعد البدلاء رغم تألقه في المباريات الماضية في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.

تقدم جاناجو لـ نانت في الدقيقة 13 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أواتارا لـ أصحاب الأرض في الدقيقة 19.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، وفي الشوط الثاني، تقدم لوريان عن طريق يوان كاثلين في الدقيقة 60، قبل أن يدخل مصطفى محمد في الدقيقة 61، لكن جاء الهدف الثالث عن طريق إبراهيما كونيه في الدقيقة 74.

سجل موسيس سيمون هدف تقليص الفارق للضيوف، لكنه لم يأت بأي جديد، وانتهت المباراة بفوز لوريان بثلاثية مقابل هدفين.

بهذه النتيجة يصبح رصيد لوريان 16 نقطة في المركز الرابع، بينما نانت في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وضع البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو خطة جديدة للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد فشل خروجه في الميركاتو الصيفي.

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لرغبته في الانضمام لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال النجم البرتغالي يحاول الحصول على مكان بالتشكيل الأساسي لكتيبة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كريستيانو رونالدو لا يزال يتمسك بالرحيل، وسيضغط من أجل المغادرة في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن خسر مركزه أمام المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرتغالي كان قد أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد برغبته في المغادرة قبل بداية الموسم الحالي (2022-2023)، لكنه سيبقى في صفوف الفريق حتى مطلع العام المقبل 2023 (منتصف الموسم).

وأشارت إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل رغم رفض عدة أندية فكرة التعاقد معه، وأبرزها تشيلسي، وبايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند، وأتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان.

ونقلت الصحيفة من مصدر داخل النادي قوله: "لاعبو مانشستر يونايتد أحبوا عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق في الموسم الماضي، لكنهم أحبطوا لأنه غاب عن الفترة التحضيرية قبل الموسم الحالي".

وأضاف المصدر: "بذل المدرب الكثير من الجهد لإعطاء الفريق معلومات مفصلة حول ما يريد منهم فعله وكيف يريدهم أن يلعبوا، لكن رونالدو لا يواكب ذلك ويعتمد على الغريزة عندما يلعب، وهذا لا يعمل في نظام تين هاج".

وأوضح: "قام تين هاج وبقية اللاعبين بتقييم رونالدو حقًا، لكن من الواضح أن النجاح الذي حققوه هذا الموسم جاء من اتباع التعليمات التكتيكية بدلا من التألق الفردي الذي اعتمدوا عليه الموسم الماضي، وبالتالي يحتاج كريستيانو إلى أن يدرك أنه لن ينجح إلا إذا قام بالتكيف مع خطط تين هاج".

وكانت صحيفة "ذا صن" كشفت في تقرير آخر لها أن تين هاج يؤمن بقدرات ماركوس راشفورد، ليكون المهاجم الأول في صفوف "الشياطين الحمر" على حساب رونالدو.

ولعب رونالدو في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مباراة واحدة فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه ضمن مقاعد البدلاء في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تحقيق اليونايتد للفوز.

غير أن صاحب الـ37 عاما، بعد مشاركته أساسيا في المباراة الماضية أمام ريال سوسييداد ببطولة الدوري الأوروبي، تلقى الخسارة مع فريقه بهدف نظيف بعد سلسلة الانتصارات.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة مباراة بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا إلى رجل شرطة.

ويتعلق الأمر بالحكم الهولندي دانيلي ماكيلي، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، ويعمل كضابط شرطة إلى جانب عمله كحكم لمباريات كرة القدم.



ويُعرف عن الحكم الهولندي اتخاذ بعض القرارات التي أثارت جدلًا كبيرًا في مشواره التحكيمي، والذي بدأ عام 2009 في الدوري الهولندي، قبل أن يتدرج ضمن حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 2011.

وسيكون ماكيلي هو حكم مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، المُقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أدار ماكيلي الموسم الماضي لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتهى 3-1 للميرينجي.

وأثار ماكيلي الجدل باحتساب الهدف الأول للريال، وسط اعتراضات لاعبي باريس سان جيرمان بداعي اعتداء بنزيما على جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق الفرنسي.

كما قاد ماكيلي مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث منح الإنجليز ركلة جزاء أثارت الشكوك في الوقت الإضافي، ومنحت "الأسود الثلاثة" التأهل للنهائي بنتيجة 2-1.

واعتبر البعض أن الكرة التي احتسبت ركلة جزاء للأسود الثلاثة هي من الأساس خطأ على رحيم سترلينج مهاجم المنتخب الإنجليزي.

كما ألغى ماكيلي هدفًا صحيحًا لكريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، في مرمى صربيا، في تصفيات كأس العالم 2022، كاد أن يتسبب في خروج برازيل أوروبا من التصفيات، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2-2، في 27 مارس/آذار 2021.

وصرخ كريستيانو رونالدو في وجه الحكم الهولندي الذي ظل صامتًا، قبل أن يخرج في وسائل الإعلام لاحقًا ليعتذر عن قراره المخيب للآمال.

وقال الحكم الهولندي عن الواقعة: "طلبت العفو من فرناندو سانتوس ومنتخب البرتغال عما حدث، بالطبع لا نحب أن نتصدر عناوين الصحف، نريد اتخاذ القرارات الصحيحة، وما حدث لا يرضينا".

احتساب الهدف كان سيجعل البرتغال تتأهل مباشرة لكأس العالم ويجبر صربيا على خوض الملحق، لكن الأمور عكست، فخاض رفاق الدون الملحق، لكنهم نجحوا في التأهل للمونديال بالفوز 3-1 على تركيا ثم 2-0 على مقدونيا الشمالية.

ومن المباريات الشهيرة التي أدارها ماكيلي نهائي الدوري الأوروبي 2020 بين إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، والذي انتهى للعملاق الأندلسي 3-2.

كما شهد الموسم الماضي إدارته للقاء مهم بين فياريال الإسباني وليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى للريدز 3-2، ليتأهل الفريق للنهائي بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.