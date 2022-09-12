الأهلي يواصل تدريباته على التتش بكامل نجومه اليوم تحضيرا للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، بمشاركة كل اللاعبين سواء الأساسيين الذين حصلوا على فترة راحة منذ بداية أغسطس الماضي أو البدلاء والناشئين الذين حصلوا على الراحة السلبية من بداية سبتمبر الجاري، من أجل التحضير للموسم الجديد مبكرا والاستعداد بشكل قوي في المنافسة على تحقيق كل الألقاب.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي مع المدرب السويسري عددا من الملفات الأخرى، بخلاف المعسكر، حيث يناقش معه طريقة عمله وسياساته فى القيادة الفنية ومدى تماشيها مع ظروف وإمكانيات وأهداف القلعة الحمراء، فضلا عن توفير معلومات عن النادى وبطولاته وإنجازاته والتحديات التى تنتظره الفترة المقبلة.

وحصل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تقرير من مسئولي القلعة الحمراء يتضمن جميع المعلومات عن لاعبي الأهلي، من حيث السن والمركز وعدد المباريات الدولية والإصابات التى تعرض لها والأندية التىي لعب لها، وقدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز بالفريق وغيرها من التفاصيل التى سيُبدي مدرب الأهلي الجديد اهتماما كبيرا بها بعد توليه المسئولية بشكل رسمي.