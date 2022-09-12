شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجرى اليوم مراسم سحب قرعة دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003، للأندية المشاركة فى بطولات القسم الأول للشباب والناشئين بمقر الجبلاية وبحضور مندوبى الأندية.

من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره المصرى بالموعد النهائي لترشيح القائمة الدولية للحكام، وحدد الفيفا 25 من سبتمبر الجارى موعدا نهائيا لترشيح الحكام الدوليين.

خطاب الفيفا تضمن بعض الشروط الحاكمة للترشح ومنها أن يكون الحكم ولد قبل 31 ديسمبر 1997، والحكم المساعد يجب أن يكون ولد قبل 31 ديسمبر 1999، وخضوع أي حكم يزيد سنه عن 45 سنة لتقييم فني من لجنة تحت مظلة الفيفا.

وتطرقت الشروط العامة لترشيح أي يحكم أن يرفق مع ملف الترشح تقييم الحكم في المباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وترتيب الحكام وفق هذا التقييم.

ويعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم التشكيل الجديد للجنة الحكام في أول اجتماع رسمي يعقده مجلس الجبلاية، عقب عودة أعضائه من رحلتهم المنتظرة إلى قطر لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل، والتي ستجمع فريقي الزمالك والهلال السعودي مساء اليوم الجمعة.