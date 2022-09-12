شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.. هالاند يُزين تشكيل السماوي المتوقع أمام "فريقه السابق" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأبطال بدور المجموعات، وتحديدًا بالمجموعة السابعة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي القادمة في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

يقع بوروسيا دورتموند ضيفًا في ستاد الاتحاد على السيتي مساء الأربعاء القادم الموافق 14/9.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي المتوقع أمام فريقه السابق في دوري الأبطال 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام وصيف ألمانيا 2021/2022

حراسة المرمى: إديرسون.

وفي الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوميز.

الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.

وفي خط الهجوم: جريليش، إرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل بوروسيا المتوقع لمباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

يأتي تشكيل بوروسيا المتوقع أمام بطل إنجلترا كالتالي..

في حراسة المرمى: ماير

وخط الدفاع: جيريرو، شوتربيك، سول، مونييه.

خط الوسط: بيلينجهام، صالح أوركان، ريوس.

زفي الهجوم: هازارد، موديستي، براندت.

جدول ترتيب المجموعة السابعة في انطلاق الجولة الثانية

-المركز الأول

مانشستر سيتي، برصيد 3 نقاط.

-المركز الثاني

بوروسيا دورتموند، برصيد 3 نقاط.

-المركز الثالث

كوبنهاجن، دون نقاط

-المركز الرابع

إشبيلية، دون نقاط.