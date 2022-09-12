شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. موعد مباراة ليفربول وآياكس القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع آياكس أمستردام الهولندي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي مساء الغد الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، وتحديدًا بالمجموعة الأولى.

كل ما يخص مباراة ليفربول وآياكس امستردام الثلاثاء في دوري الأبطال

ويبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن أبرز المعلومات بشأن لقاء آياكس وكتيبة يورجن كلوب، وذلك نرصده لكم في السطور التالية..

موعد مباراة ليفربول وآياكس في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تبدأ صافرة البداية مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآياكس في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب لكتيبة ليفربول أمام بطل هولندا، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آياكس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام آياكس..

حارس المرمى: أليسون بيكر.

ترنت ألكساندر أرنولد، جوميز، فرجيل فان دايك، روبرتسون - " في خط الدفاع "

وفي الوسط:هارفي إليوت، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

الشق الهجومي: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.

موقف ليفربول في جدول ترتيب المجموعة الأولى

تقع كتيبة يورجن كلوب في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال "دون رصيد من التقاط"، بعد الخسارة أمام نابولي برباعية في أولى المواجهات

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الأولى

- المركز الأول

آياكس "3 نقاط"

- المركز الثاني

نابولي "3 نقاط"

- المركز الثالث

ليفربول "دون نقاط"

- المركز الرابع

رينجرز "دون نقاط"