شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يعود اليوم من تونس بـ38 ميدالية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم بعثة منتخب الكاراتيه من تونس بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجارى، وتوج خلالها المنتخب بـ38 ميدالية متنوعة.

ومن المقرر أن تعود البعثة على فوجين، حيث يصل اليوم الفوج الأول وغدا الثلاثاء الفوج الثانى، مثلما غادرت من القاهرة إلى تونس على فوجين أيضا، حيث يعود محمد الدهراوى رئيس الاتحاد مع الفوج الأول المقرر له اليوم.

وحصد اللاعبون 19 ميدالية فى اليوم الأول، ومثلها فى اليوم الثانى، والميداليات مقسمة إلى 13 ذهبية و 12 فضية، بالإضافة إلى 13 برونزية .

وشارك الكاراتيه فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات ، ووصل العدد إلى 77 لاعب ولاعبة.