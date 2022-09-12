شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يقود مران الأهلي الثانى بالتتش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، ثاني مران للفريق مساء اليوم، الاثنين، بملعب التتش بعدما تم الإعلان عن التعاقد معه الجمعة الماضى لمدة موسمين، بعما قاد المران الأول مع الأهلي أمس الأحد.

وظهر كولر في الأهلي السبت بعد وصوله من مطار القاهرة مُباشرة وتفقد أرضية ملعب التتش ودولاب بطولات النادي ومنشأت القلعة الحمراء.

وستكون أول مباراة للأهلي تحت قيادة كولر بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي.

وخسر بطل تونس من نظيره الرواندي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر أول أمس ، السبت، باستاد استاد أماهورو فى العاصمة الرواندية كيجالي فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويُجهّز الجهاز الإداري للنادي الأهلي تقريراً شاملاً عن منافس الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يُراقب الجهاز الإداري مباراتي اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.