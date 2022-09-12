شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشاطئية يتابع دورى الشركات قبل إعلان قائمة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، مباريات دوري الشركات المقام فى بورسعيد على مدار ثلاثة أيام لاختيار عناصر جديدة لضمها لصفوف المنتخب قبل خوض منافسات كأس العرب المقبلة، والتى ستقام فى السعودية.
ويحرص لطفي على حضور مباريات دوري الشركات قبل إعلان قائمة المعسكر الذى يخوضه المنتخب خلال أيام.
وفضل المدير الفني للمنتخب الانتظار لمشاهدة مباريات دوري الشركات، قبل الاستقرار على القائمة، لحسم موقف العديد من اللاعبين.
وحدد مصطفى لطفي، المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الشاطئية، 19 سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق معسكر المنتخب الأخير، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب، التي تقام في السعودية الشهر المقبل.
ويسعى مدرب المنتخب لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق البطولة، خاصة أنها ستكون فرصة جيدة لإعداد المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في موزمبيق.
ويضم الجهاز الفنى المعاون لمصطفى لطفى كلًا من: أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدربًا لحراس المرمى، محمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.
وتأهل المنتخب المصرى إلى كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، بعد فوزه على نظيره الغانى بنتيجة 12-11 فى مجموع مواجهتى التصفيات الأفريقية.