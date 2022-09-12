شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشاطئية يتابع دورى الشركات قبل إعلان قائمة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، مباريات دوري الشركات المقام فى بورسعيد على مدار ثلاثة أيام لاختيار عناصر جديدة لضمها لصفوف المنتخب قبل خوض منافسات كأس العرب المقبلة، والتى ستقام فى السعودية.

ويحرص لطفي على حضور مباريات دوري الشركات قبل إعلان قائمة المعسكر الذى يخوضه المنتخب خلال أيام.

وفضل المدير الفني للمنتخب الانتظار لمشاهدة مباريات دوري الشركات، قبل الاستقرار على القائمة، لحسم موقف العديد من اللاعبين.