مرتضى منصور: عقدنا مع محمد صبحي سليم.. وليس لدي أزمة مع أي نادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن عقد الحارس محمد صبحي مع القلعة البيضاء، نافيا ما تردد مؤخرا بشأن عدم أحقية ناديه بضمه.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور مساء اليوم السبت، عودة الحارس محمد صبحي، قادما من فريق فاركو.

وقال منصور في تصريحات لقناة "الزمالك": "محمد صبحي عقده سليم، الموسم انتهى يوم 31 أغسطس الماضي، وقبلها بساعة فاركو لم يفعل عقده مع اللاعب".

وأضاف: " كننت أتمنى أن يكون القيد مفتوح لفاركو ونمنحهم لاعبين ناشئين من الزمالك، ليس لدي مشكلة مع أي نادي" .

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بنادي فاركو أن عودة الحارس محمد صبحي إلى الزمالك "غير قانونية"، مشيرًا إلى أن النادي سيقدم شكوى ضد القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي "فيفا".

وكان الزمالك أعار محمد صبحي إلى فاركو مطلع الموسم الماضي، مع أحقية النادي السكندري في شراء الحارس نهائيًا، وبينما كان فاركو يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة صبحي، أعلن الزمالك أمس السبت عودة الحارس إلى صفوف الفريق الأبيض بشكل مفاجئ.

وصرح مصدر من فاركو ليلا كورة: "صبحي وقع على عقد أولي بين الناديين، يتضمن أحقيتنا في تفعيل بند الشراء".

وأضاف "العقد الثلاثي المبرم بين الزمالك وفاركو واللاعب يعطينا أيضًا أحقية تفعيل بند الشراء وسداد قيمة الصفقة قبل يوم 15 سبتمبر الجاري".

وتابع "وقعنا شيك للزمالك بقيمة الصفقة، وأرسلنا صورته إلى النادي، لكن قيمة الشيك لم تدخل حتى الآن في حساب القلعة البيضاء، إلا أن لدينا فرصة حتى يوم 15 لإيداع المبلغ".