رسميًا.. المصري يعلن ضم مهاجم الزمالك مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة النادي المصري، انتقال مهاجم الزمالك مروان حمدي، لصفوف الفريق البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقضى المهاجم الدولي الموسم الماضي معارًا لفريق سموحة، ونجح في تقديم موسم مميز بقميص الفريق السكندري، إذ أنهى الموسم في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المصري، برصيد 15 هدف، خلف أحمد سيد زيزو صاحب الـ19 هدف.

الجدير بالذكر، أن رجل الأعمال كامل أبو علي الذي فاز برئاسة المصري منذ أيام، يستعد لعمل موسم انتقالات قوي مع فريق المصري، خاصة بعد تعاقده مع إيهاب جلال كمدير فني جديد للفريق.