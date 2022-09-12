شكرا لقرائتكم خبر عن مانولوفيتش: الاهتمام بقطاع ناشئى الاتحاد السكندرى على رأس أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته بتولى تدريب سيد البلد، مؤكدا أن قلعة زعيم الثغر لا تقل عن أي ناد أوروبى، مبديا رضاه عن التقارير التي قدمتها له لجنة الكرة بما يخص ملف اللاعبين.

أكد مانولوفيتش أن الأنجولى مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندرى، لاعب مهم ومؤثر في الفريق، موضحا أن من أولوياته خلال الفترة القادمة هى الاهتمام بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، معللاً ذلك بتوفير أموال طائلة على النادي والاستثمار في هذا القطاع.

من ناحية أخرى ينتظر الصربي زوران مانولوفيتش عودة محمد مصيلحي، رئيس النادى، من السفر خارج مصر من أجل الاجتماع لتوقيع عقود تدريبه لسيد البلد بشكل رسمي، وتعقد لجنة الكرة المكونة من أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة ومحمد أحمد سلامة ومحمد البحيري وإمام محمدين اجتماعات مستمرة مع المدير الفني الجديد الصربي زوران مانولوفيتش لمناقشة بعض الملفات المهمة.

ويأتي تشكيل الجهاز المقرر أن يعاون ميلونوفيتش، في قيادة سيد البلد خلال الفترة القادمة على رأس هذا الملفات، خصوصا أن عددا من الأسماء المقترحة من جانب مجلس الإدارة، ويرافق الصربى كل من: التونسى كريم بن سالم المدرب المساعد ومخطط الأحمال، وكذلك المغربى محمد رشيد المكاوى مدرب حراس المرمى.

كما ستتم مناقشة اختيار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، فضلاً عن قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق والقائمة الأولى التي سترفع لاتحاد كرة القدم مع نهاية هذا الأسبوع طبقا لمنشور رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويبحث ميلونوفيتش مع لجنة الكرة المراكز الشاغرة بالفريق الأول، يحتاج الفريق للاعب في مركز المساك، كما يحتاج للاعب وسط مدافع قوي يكون معاونا جيد لمروان عطية وساليفو مورو، كما يحتاج الفريق الدعم في مركز الظهير الأيمن في حالة التخلي عن هشام صلاح والمركز الأهم هو رأس الحربة الصريح القوي مع مابولولو.