شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 11 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها مدينة نانت، خلال الفترة بين 12 إلى 17 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية.

ويشارك فى البطولة بمنافسات الرجال: مروان الشوربجى، عمر مسعد، يحيى النوسانى وعلي أبو العينين ومازن جمال.

بينما يشارك فى منافسات السيدات: يثرب عادل، ومنه ناصر نور أبو المكارم، هنا معتز، كنزى أيمن وسلمى الطيب.

واقتحمت البطلة نور الطيب، لاعبة هليوبوليس، قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.