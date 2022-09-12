شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. المصرى البورسعيدى يعلن ضم مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى البورسعيدى ضم مروان حمدى، مهاجم فريق الزمالك، والذى كان معارا لفريق سموحة الموسم الماضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب مروان حمدى، مصحوبة بتعليق: "نعلم مدى اشتياقكم للصفقات، ولكننا عملنا بالمثل القائل "اتقل تاخد حاجة نظيفة" رحبوا معنا بمهاجمنا الدولي الجديد مروان حمدي نسرًا جديدًا من النسور الخضر.. مروان حمدي مصرااااااااااوي".

ويعد مروان حمدى من أفضل عناصر فريق بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى، حيث تمكن من إحراز 15 هدفا برفقة فريق سموحة.