شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة ينافس فى بطولة العالم بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض ثنائى منتخب المصارعة هيثم فهمى وعبد اللطيف منيع، اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا فى الفترة من 10 الى 17 سبتمبر الجارى.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين هم: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة.

وخسر محمد إبراهيم كيشو أولى مبارياته أمام منافسه لاعب أوزبكستان بنتيجة 4/2 فى أولى مبارياته ببطولة العالم .

وأقام لاعبو المنتخب معسكرا فى صربيا قبل انطلاق البطولة بعدة أيام استعدادا للمنافسات.