شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي فى إياب دور الـ64 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر ، بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، لمواجهة بول الأوغندي فى إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، والتى يبحث خلالها فيوتشر عن حجز تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثانى.

موعد مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي

تقام مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي السبت المقبل 17 سبتمبر، فى التاسعة مساءً باستاد السلام.

نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول الأوغندي

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر وبول جينجا الأوغندي، والتي أقيمت باستاد سانت ماري بمدينة كمبالا الأوغندية، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتعتبر هذه المباراة تاريخية لفريق فيوتشر، والذى يشارك لأول مرة فى تاريخه بالبطولات الأفريقية، بعدما قدم عرضاً قوياً فى أول موسم له بالدوري المصري ليحجز بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

مواجهة بطل أوغندا تعلن استمرار بوبو وكمال وجنش فى فيوتشر

جاءت مشاركة الثلاثى "عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو ومحمود جنش"، لاعبى فيوتشر، مع فريقهم أمام بول جينجا الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتعلن استمرار اللاعبين الثلاثة فى صفوف الفريق وعدم رحيلهم خلال الموسم المقبل.

وبمشاركة عمر كمال وبوبو وجنش فى اللقاء فلا يحق لهم المشاركة مع أى نادٍ آخر فى بطولات الكاف بالموسم الجاري، خاصة بعد دخول الثنائي على رادار الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية أخرى فى الميركاتو الصيفي الجاري.