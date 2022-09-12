شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: ناصر منسى وأحمد ياسين لن يرحلا عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن ناديه دعم صفوفه بتجديد إعارة أسامة فيصل وحمدي علاء، والتعاقد مع إسلام جابر، من نادي الزمالك، موضحًا أن الفريق يطمح لاحتلال مركز بالمربع الذهبي.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية، أن نادي البنك الأهلي، يحافظ على قوامه الأساسي، لبناء فريق قوي، في الموسم الجديد 2022-2023.

وأشار إلى أن ناصر منسي وأحمد ياسين مستمران ضمن صفوف البنك الأهلي، ولن يرحلا عن الفريق، موضحًا أن النادي سيدعم صفوفه بصفقة أو صفقتين أخريين على الأكثر، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن رزاق سيسيه، ضمن أهداف البنك الأهلي للتعاقد معه، خاصة أنه لاعب حر، بعدما انتهى عقده مع نادي الزمالك.