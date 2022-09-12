راشفورد يشعل الصراع بين كبار أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت العديد من التقارير البريطانية أن ملاك تشيلسي، الجدد أبدوا إهتمامهم بالتعاقد مع ماركوس راشفورد في صفقة إنتقال حر إذا ما فشلت إدارة مانشستر يونايتد في إقناعه بالبقاء.

وبحسب شبكة "إكسبريس" البريطانية، فإن الدولي الإنجليزي استعاد مستواه المعهود تحت قيادة مدربه الجديد إريك تين هاج، وهو ما قد يجعل فريق تشيلسي يرغب في ضمه، من أجل توظيفه بمركز المهاجم، الذي يعاني البلوز من النقص العددي بهذا المركز، عقب رحيل تيمو فيرنر، وأيضًا إعارة لوكاكو لإنتر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في صيف الموسم المقبل، وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أظهر اهتمامًا أيضًل بضم راشفورد هذا الصيف، وذلك في إطار بحث العملاق الفرنسي عن التعاقد مع مهاجم جديد لينضم إلى كتيبة الأمراء.

مراسل شبكة "سي بي إس سبورتس" الشهير "بن جاكوبس"، كان قد كشف في وقت سابق، أن وكيل ماركوس راشفورد قد تحدث إلى لويس كامبوس، وتوصل الثنائي لاتفقا مبدئي، لكن رغبة راشفورد كانت البقاء حتى نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، خاصة بعد تفائله بشأن المدرب الهولندي الجديد للفريق الإنجليزي.

من جانبه أكد إريك تين هاج أن بقاء راشفورد ضمن صفوف فريقه سيصبح أمرًا مثاليًا لخططه المستقبلية، وقال: "من الصعب بالنسبة لي التحدث عن الماضي ولكني أرى ماركوس راشفورد سعيدًا بالتواجد هنا، وأنا أيضًا أريده أن يبقى".

وأكمل: "لقد عملنا بجد خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، وأحرزنا تقدمًا كبيرًا في جوانب مختلفة، هو معجب بالطريقة التي أطور بها أسلوبه وأسلوب الفريق ككل، أعتقد أن الإدارة ستقوم بتجديد عقده، خاصة إذا نجحنا في تحقيق ما نريده هذا الموسم".