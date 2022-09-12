مصدر يكشف لمصراوي كواليس استعادة الزمالك لحارس 2003 بعد انتهاء تجربة احترافه بإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر، أن نادي الزمالك استعاد خدمات محمد عز "سيمو" حارس مرمى مواليد 2003، بعد انتهاء تجربة احترافه بإسبانيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد عز سيمو قرر العودة إلى مصر وعدم العودة إلى إسبانيا مرة أخرى".

وأضاف: "كان هناك اتفاق بين اللاعب ونادي فيوتشر، ووقع على عقد لمدة 5 سنوات، ولكن نادي فيوتشر لم يستطع تسجيله لأن نادي الزمالك قام بتسجيله كلاعب من فريق الناشئين".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب حصل على العقود التي أبرمها مع فيوتشر بالتراضي، وحدث جلسة بين والده وبين المسؤولين في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتقرر عودته مرة أخرى إلى الفريق".