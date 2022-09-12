مصدر في الأهلي لمصراوي: إلغاء مران الإثنين بسبب خضوع اللاعبين لقياسات بدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر، إجراء قياسات بدنية للاعبي الفريق غدا الإثنين.

وأكد مصدر في الأهلي لمصراوي، إن الجهاز الفني والطبي قاما بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات ستخضع للقياسات البدنية في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالسادس من أكتوبر.

وأوضح، أن القياسات البدنية للاعبي الأهلي ستبدا من التاسعه صباحًا وتستمر حتى الثامنه مساءً.

وأشار إلى أن الجهاز الفني قرر إلغاء المران غدا الإثنين بالتتش بسبب القياسات البدنية حيث سيتم عمل ملف طبي شامل لكل لاعب.