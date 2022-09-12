الزمالك يستغني عن ثلاثة لاعبين لصالح البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع ثلاثي الزمالك بعد جلسة جمعت مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، مع أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي.

وكشف البنك الأهلي خلال بيان له: "أنهي أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي اتفاقه مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين ليستكمل مسيرته مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل البيان: "واتفقا الطرفين أيضاً علي انتقال حمدي علاء لاعب وسط فريق الزمالك لصفوف فريق البنك الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة موسم".

وأردف بيان البنك الأهلي: "وفي ظل العلاقات القوية بين مسؤولي الناديين، أنهي أشرف نصار صفقة انتقال اللاعب إسلام جابر لصفوف البنك الأهلي بيع نهائي وستكون مدة التعاقد ثلاثة سنوات"