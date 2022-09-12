مصدر لمصراوي: بند يمكن الأهلي من استعادته.. الأهلي يبيع شكري لسيراميكا ضمن صفقة ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقل ظهير أيسر الأهلي الشاب محمد شكري، والذي كان معارًا لفريق سموحة، إلى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب مصدر خاص لمصراوي، فإن شكري قد وقع على عقد انتقاله رسميًا إلى سيراميكا منذ أسبوعين، في صفقة بيع نهائي، وذلك ضمن صفقة انتقال مصطفي ميسي للأهلي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب كان لديه عرضًا من سموحة لكن الأهلي قرر دخوله ضمن صفقة ميسي مع وضع بند في العقد مع سيراميكا يمكن الأهلي من استعاده اللاعب مقابل دفع مبلغ مالي معين، عقب انتهاء الموسم المقبل.

يذكر أن شكري من مواليد عام 1999، ونجح في تقديم مستوى جيد مع الفريق السكندري، الذي كان لديه الرغبة في التعاقد معه بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته من الأهلي.