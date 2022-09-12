"مباراة تشيلسي وليفربول مهددة بالتأجيل".. تقارير: عودة الدوري الإنجليزي من الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ستنطلق مرة أخرى من الأسبوع المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أعلنت في وقت سابق، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة بشكل رسمي، لحين إشعار آخر، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ستعود بداية من الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك مباريات ستكون مهددة بالتأجيل خاصة المباريات التي ستُلعب في لندن، بسبب إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين المقبل.

وأشارت "ميرور" إلى أن أبرز المباريات التي قد يتم تأجيلها هي مباراة تشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مباراة برينتفورد وأرسنال والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

واختتم الصحيفة البريطانية تقريرها، أن شركات التليفزيون والأندية والدوري الإنجليزي، ستسعى لبدء المباريات وستنظر في خيارات مختلفة، حيث من المحتمل أن تتغير مواعيد انطلاقة المباريات وقد يتم مناقشة تبديل يوم إقامة تلك المباريات.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 6 جولات.

ونستعرض لكم في السطور المقبلة مباريات الجولة الثامنة:

نوتنجهام فورست وفولهام

أستون فيلا وساوثامبتون

وولفرهامبتون ومانشستر سيتي

نيوكاسل وبورنموث

إيفرتون ووست هام يونايتد

توتنهام هوتسبر وليستر سيتي

مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

برينتفورد وأرسنال

تشيلسي وليفربول

برايتون وكريستال بالاس