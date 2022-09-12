ماذا فعل كولر عندما واجه منتخب مصر من قبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن مشاركته في مباراة ودية مع منتخب سويسرا أمام المنتخب المصري عام 1988.

وقال كولر في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للأهلي: "بكل تأكيد تدريب فريق كبير مثل الأهلي هو شرف لنا، وجئت إلى إفريقيا من قبل عندما لعب المنتخب السويسري لقاء هنا في القاهرة عام 1988 ضد منتخب مصر".

الجدير بالذكر أن تلك المباراة كانت مباراة ودية دولية، انتهت بفوز المنتخب السويسري على المنتخب المصري بنتيجة 3-1.

كانت هذه المباراة على أرضية استاد القاهرة بحضور 8500 مشجع، تحت قيادة تحكيمية من المصري محمد حسام الدين.

أحرز هدف المنتخب المصري حينذاك حسام حسن، ولم يحرز كولر أي هدف من أهداف المنتخب السويسري.

كان سن كولر في تلك اللحظة 28 عامًا، ويلعب لنادي جراسهوبرز السويسري، وهو النادي الذي لم يغادره حتى أعلن اعتزاله.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع السويسري مارسيل كولر كمدير فني لفريق الكرة، بعقد يمتد لموسمين خلفا للبرتغال سواريش.