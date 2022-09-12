الامارات | الوحدة يطالب اتحاد الكرة بالحماية من «التحكيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت شركة كرة القدم في نادي الوحدة عن أسفها «لما تعرض له العنابي من أخطاء تحكيمية، أثرت في نتيجة مباراة كلباء، التي خسر الوحدة نتيجتها بهدف دون رد». وكان لاعبو الوحدة طالبوا باحتساب ضربتي جزاء، إثر تعرض بيدرو للعرقلة داخل الصندوق، دون استجابة من حكم الساحة خالد نادم، وحكام «الفار»، في الوقت الذي أكد فيه خبراء التحكيم في قناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين صحة ركلتي جزاء لمصلحة بيدرو. وأكدت شركة نادي الوحدة في بيان صحافي، أمس: «تأمل شركة نادي الوحدة لكرة القدم من لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، تدارك الأخطاء، حمايةً للاعبين، وحفظاً لحقوق المؤسسات الرياضية، بما يسهم في ارتقاء كرة الإمارات».

وتلقى الوحدة صدمة قوية بعد الخسارة من كلباء، ليفقد خمس نقاط في أول جولتين، بعد تعادله مع الوصل في الجولة الأولى، وزادت الخشية من أن يكرر العنابي سيناريو الموسم الماضي.

وبدا على مدرب الوحدة، البرتغالي كارفالهال، الذهول خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إذ أكد على أن «فريقه لم يقدم المطلوب منه». وأضاف: «كمدير فني ولاعبين نتحمل المسؤولية أمام جماهيرنا عن الخسارة من كلباء، إذ لم نقدم الأداء الذي يشفع لنا للخروج بنتيجة إيجابية».

وأشار: «كنا في مباراة الوصل أفضل من ناحية الروح القتالية العالية، والإصرار على عدم تقبل الخسارة، وهي الميزة التي فقدناها أمام كلباء، ووقعنا في العديد من الأخطاء خلال شوطي المباراة، وهو ما يجب أن نعمل على تصحيحه في الفترة المقبلة».

• «العنابي» يشتكي من عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة لاعبه بيدرو في مباراة كلباء.