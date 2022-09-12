الامارات | فينك: النصر تخطى الحاجز النفسي لعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الألماني تورستن فينك، سعادته بالفوز على عجمان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن أهم ما في الفوز هو تخطي حاجز نفسي كان لدى اللاعبين أمام فريق عجمان، والذي حقق نتائج إيجابية الموسم الماضي على النصر، ما جعل اللاعبين يشعرون برهبة أمام هذا الفريق.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إلى أن «المباراة كانت صعبة ونجح لاعبو العميد في السيطرة على المباراة من بدايتها واستحقوا الفوز.

الإصابات جعلتنا أمام خيار الدفع باللاعبين الشباب من البداية وقدموا مستويات رائعة.

الفوز في المباراة الثانية بعد التعادل في الأولى أمر إيجابي، وكل ما أطلبه هو الصبر على اللاعبين فلديهم الكثير ليقدموه، وهذا ما نعمل عليه خلال المباريات المقبلة».