الامارات | 5 حالات تفسِّر زيادة الوقت الإضافي في «دورينا» إلى 6 دقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين تمديد الوقت الإضافي لفترة طويلة، بمعدل يصل إلى أكثر من ست دقائق.

وأرجع الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، زيادة الوقت الإضافي في «دورينا» إلى خمس حالات تقف وراء ذلك، منها فترة الاستراحة «التبريد» التي تصل إلى دقيقتين حسب القانون، بجانب عملية تسجيل واحتساب الأهداف بالنسبة للحكم، وكذلك التبديلات، وأيضا الإصابات، فضلاً عن الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التحقق من حالات «الفار».

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم» إن الجمهور والمتابعين يرون أن الوقت الإضافي الذي يقوم قضاة الملاعب باحتسابه في المباريات زاد على الوضع الطبيعي، وأوضح: «الوقت الإضافي يجب ألا يزيد في المباراة على دقيقتين أو ثلاث دقائق في الحالات الطبيعية».

وأضاف «فترة الاستراحة أو التبريد التي تأخذ دقيقتين سيتم إلغاؤها بعد نحو شهر تقريباً من الآن، نظراً لأن حرارة الطقس ستنخفض».

وشهدت بعض المباريات في الجولة الماضية، مثل مباراة النصر وعجمان، التي انتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين، وقتاً إضافياً امتد إلى الدقيقة 96، حيث تمكن النصر من تسجيل هدفه الثاني عن طريق اللاعب عمر جمعة، والأمر نفسه تقريباً في مباراة العين والظفرة، كما شهدت مباراة شباب الأهلي ودبا التمديد إلى خمس دقائق، وانتهت بفوز شباب الأهلي 2-1، وكذلك الجزيرة وخورفكان التي انتهت بفوز الجزيرة 4-2 امتدت لأكثر من ست دقائق إضافية.

وفي مباراة الشارقة وبني ياس التي انتهت بفوز الشارقة 3-صفر، تم تمديد الوقت إلى خمس دقائق إضافية، وشهدت المباراة كذلك احتساب ركلة جزاء، بعدما استعان الحكم بتقنية الحكم الفيديو، سجل منها الشارقة هدفه الثاني، فيما امتدت مباراة الوصل والبطائح، التي انتهت بفوز «الفهود» 2-1، إلى أكثر من خمس دقائق كوقت إضافي.

وأكمل عبدالله العاجل: «ملاحظتي في الجولتين الماضيتين في الدوري أنه لم يكن الوقت المحتسب بدل الضائع الذي اعتبره طبيعياً، لكن هناك وقتاً (بدل بدل ضائع)، إذ تكثر في هذا الفترة في آخر ربع ساعة في المباراة حالات الشد العضلي والإصابات، وتأخير اللعب بسبب حرارة الطقس، نظراً لحالات التعب التي يتعرض لها اللاعبون، كون الجو لا يساعد على اللعب خلال هذه الفترة».

الحالات الـ5 وراء زيادة الوقت الإضافي

1- فترة الاستراحة «التبريد» التي تستمر دقيقتين.

2- الوقت الذي يستهلكه الحكم في عملية تسجيل الأهداف.

3- تبديلات اللاعبين خلال المباراة.

4- الإصابات التي تحدث للاعبين.

5- الوقت الذي يتحقق خلاله الحكم من حالات «الفار».