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الامارات | تبدأ بـ 20 درهماً.. رابطة المحترفين تطرح تذاكر الجولة الثالثة

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت رابطة المحترفين الإماراتية تذاكر مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2022-2023، للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية ومنصة «بلاتينيوم ليست».

وتبدأ أسعار التذاكر بـ20 درهماً وتصل إلى 50 درهماً و175 في بعض المباريات.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري وسط مواجهات قوية ومنافسة محتدمة في كل المراكز.

وتقام في اليوم الأول الخميس المقبل أربع مواجهات قوية: الوصل في مواجهة دبا، وعجمان يستضيف الشارقة، وخورفكان يواجه النصر، وقمة مرتقبة تجمع الجزيرة والعين.

وتختتم المنافسات يوم الجمعة المقبل بثلاث مواجهات مرتقبة: بني ياس يواجه البطائح، واتحاد كلباء والظفرة، ومواجهة مرتقبة تجمع شباب الأهلي والوحدة. وحرصت رابطة المحترفين على تسهيل شراء تذاكر المباريات رقمياً بخطوات سهلة ومبسطة عن طريق الموقع الإلكتروني للرابطة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال مسح الرمز (QR) المتوافر في جميع الملاعب.

وبات الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100٪ من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر الصادر عن تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة حداً أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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