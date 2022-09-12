الامارات | سيف معيوف بطلاً للمرحلة الأولى من «طواف صلالة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعبو منتخب الدراجات بالمراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى من طواف صلالة الذي أقيم أمس لمسافة 116 كم في «شلالات دربات – عين ايشات»، ونجح لاعبو المنتخب في التفوق على كل الفرق والمنتخبات المشاركة بالوصول إلى خط النهاية مجموعة واحدة، ونجح سيف معيوف في الفوز بالمركز الأول ولقب المرحلة الأولى، ودخل معه في الوقت نفسه جابر المنصوري، وجاء ثالثاً ورابعاً خالد الكعبي وعبدالله الحمادي، على التوالي.

وبهذه النتيجة فاز لاعبو المنتخب بقمصان التميز في المرحلة الأولى من الطواف، حيث فاز عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض لفئة الفردي العام تحت 23 عاماً، بينما فاز بقميص صعود المرتفعات الفضي جابر المنصوري، وفاز سيف معيوف بالقميص الأخضر الخاص بالنقاط، والقميص الذهبي وصدارة المرحلة الأولى من طواف صلالة.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية من الطواف في متنزه البليد الأثري – حجيف، لمسافة 101 كم، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز جديد والمحافظة على قمصان التميز. من جانبه، أكد بطل الطواف سيف معيوف، أن ما حدث أمر مرتب له من قبل قيادة البطل أحمد المنصوري الذي حرص على التخطيط الجيد خلال السباق، مشيراً إلى أن الفوز هو نتيجة تعاون لاعبي المنتخب.

وقال سيف معيوف لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عمل جماعي وخبرة كبيرة اكتسبناها سوياً على مدار السنوات الماضية، حاولنا إغلاق السباق في أكثر من توقيت بفضل رؤية وتخطيط أحمد المنصوري، وكان الهدف هو الوصول إلى المرتفعات بأكثر عدد من اللاعبين، وبالفعل وصلنا خمسة دراجين في المجموعة الأولى، ونجحت أنا وجابر المنصوري في الانطلاق والابتعاد عن المجموعة، وجاء بعدنا خالد الكعبي وعبدالله الحمادي».

من جانبه، أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني، عبدالله سويدان، سعادته بما قدمه دراجو منتخب الإمارات، خصوصاً عبدالله الحمادي، الذي يشارك لأول مرة ونجح في التأقلم سريعاً مع مجموعة الدراجين، وحافظ على قوته حتى اللحظات الأخيرة من السباق، ليقتنص القميص الأبيض للطواف والخاص بفئة الفردي تحت 23 سنة.

وأكد سويدان أن ما حدث في السباق وسيطرة الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى هي نتيجة طبيعية لخبرة اكتسبها اللاعبون من كثرة المشاركات الخارجية.

من جانبه، أكد الدراج الصاعد عبدالله الحمادي سعادته بهذا التتويج والعمل مع مجموعة المنتخب الوطني للكبار، مشيراً إلى أنهم قادرون على الحفاظ في الجولات المقبلة على القمصان الأربعة.