الامارات | فوز الجزيرة الحمراء و«جلف إف سي» والعربي والتعاون والذيد في «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «جلف إف سي» على فريق «هسبانيا» بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس في ملعب حميد الطاير بنادي النصر، ضمن منافسات الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى، وفي مباراة ثانية حقق فريق الذيد بملعبه انتصاراً مميزاً على حساب الوافد الجديد فريق بينونة بالنتيجة نفسها.

وفي مباراة شهدت مستوى فني مميز، فاز فريق التعاون بملعبه على مسافي بهدفين نظيفين، بينما فاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بهدفين لهدف واحد.

وفي قمة الأسبوع الأول فاز العربي على مضيفه دبا الحصن بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة تقدم أصحاب الضيوف بهدفين نظيفين قبل أن يسجل دبا الحصن هدفه الوحيد.