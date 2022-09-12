شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يشارك فى مران الزمالك للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك العائد لصفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته لفاركو في تدريبات الفريق اليوم للمرة الأولى بشكل رسمي.

كان محمد صبحى قد أعير لفاركو فى بداية الموسم لمدة موسم واحد مع وضع بند فى العقد بتفعيل النادى السكندرى لبند الشراء مقابل دفع 20 مليون جنيه.

واستعاد مجلس إدارة الزمالك اللاعب لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة وصغير السن.

فى ذات السياق أعلن محمد عز الدين "سيمو"، حارس مرمى فريق خيتافي الإسباني السابق، عودته إلى نادى الزمالك مجددا، بعد أقل من شهرين فقط من انضمامه إلى فيوتشر.

وكتب سيمو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أود أن أشكر مسئولى فيوتشر والجهاز الفنى واللاعبين لفريق 2003، وأخص بالشكر واحدا من أعظم مدربى حراس المرمى فى مصر كابتن محمد عبدربه، وأعلن اليوم عودتى إلى بيتى الكبير نادى الزمالك العظيم".

محمد سيمو، صاحب الـ 19 عاما، انضم للزمالك عام 2016، قادما من إنبي، ثم سافر إلى إسبانيا عام 2017 لقضاء فترة معايشة مع نادى ليجانيس لكنه عاد إلى مصر مجددا بسبب صغر سنه.

سافر سيمو إلى إسبانيا بعد عام ونصف من تجربته الأولى وخاض فترة معايشة في ليجانيس الإسباني، لينضم بعدها إلى صفوفه لمدة 6 أشهر.

انتقل بعد ذلك إلى خيتافي الإسباني ولعب فى صفوف فريق الشباب نحو موسم ونصف، ثم انتقل إلى أحد أندية الدرجات الأدنى، ليعود إلى مصر، عبر بوابة فيوتشر، في شهر يوليو الماضي، لكن نادي الزمالك نجح في استعادة خدمات اللاعب.