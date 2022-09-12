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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وخاض مرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر.

كواليس مران الأهلي الأول مع كولر.. عودة يانكون وظهور كهربا "صور"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وخاض مرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى فى دوري أبطال أفريقيا.

توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة هيوستن، التى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 و11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، عن سعادته بتولى مسئولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، نادى القرن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع هذا النادى، وإسعاد جماهيره الكبيرة فى كل مكان.

ينتظر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عودة محمد مصيلحي رئيس النادى من السفر خارج مصر من أجل الاجتماع لتوقيع عقود تدريبه لسيد البلد بشكل رسمي.

دخل الرباعي إيريك تراوري وفخر الدين بن يوسف وحسين السيد، ومحمود وادي في الحسابات الفنية للنادي المصري في الموسم الجديد، ويتولى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي، مهمة التفاوض مع اللاعبين، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع مدرب المصري بلاعبي بيراميدز بعد توليه تدريب الفريق السماوي خلال الموسم الماض.