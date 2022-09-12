شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك الأهلي يدعم صفوفه بضم ثلاثي الزمالك جابر وفيصل وعلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، اتفاقه مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ضم ثلاثى القلعة البيضاء إسلام جابر وأسامة فيصل وحمدى علاء مابين الاعارة والبيع النهائى.

واتفق البنك الاهلى والزمالك على تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين ليستكمل مسيرته مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بينما اتفق الطرفان أيضا على انتقال حمدي علاء لاعب وسط فريق الزمالك لصفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.. بينما صفقة انتقال إسلام جابر ستكون لصفوف البنك الأهلي ببيع نهائي فى تعاقد لمدة 3 مواسم.

وكان الزمالك يؤجل مناقشة تلك العروض لحين عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية يوم 3 سبتمبر المقبل، والاستعداد لمواجهة مواجهة الهلال السعودى في كأس لوسيل بقطر والتى اقيمت السبت وفاز فيها الهلال بركلات الترجيح .