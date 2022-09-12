شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج في كأس سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره بنتيجة 20/21، فى ثانى أيام بطولة كأس السوبر المصرى التى تقام على مدار 3 أيام بمشاركة 3 فرق.

وشهدت ضربة بداية المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج أمس السبت بنتيجة 36/37، فيما تختتم غدا بلقاء الأهلى مع الزمالك على صالة حسن مصطفى المستضيفة للمنافسات.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.