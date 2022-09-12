شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 11 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 11 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات على ملعبه باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بالإضافة إلى انتظار مجلس الإدارة للمليون دولار مكافأة كأس لوسيل.

الزمالك ينتظر وصول الـ"مليون دولار" مكافأة كأس لوسيل

ينتظر مسئولو الزمالك انتعاش خزينته بـ20 مليون جنيه مكافآت كأس لوسيل بعد مواجهة الهلال السعودى والتى فاز فيها الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

الزمالك يعلن الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة

يسابق مسؤولو الزمالك الزمن لحسم الصفقات الجديدة للاعبين الذين تم الاتفاق عليه بين الإدارة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا، وأعلن مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه انتهي من قرابة 8 صفقات وجارى التفاوض مع أنديتهم بشأن المقابل المالي والاعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

فقرة تأهيلية وتدريبية للاعبى الزمالك استعدادا لبطل تشاد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، لأداء فقرة تأهيلية خاصة، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.