7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تتويج البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة هيوستن، التى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية.

نوران جوهر تتوج ببطولة هيوستن لسيدات الاسكواش

توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة هيوستن، التى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 و11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني للمنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، عن سعادته بتولى مسئولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، نادى القرن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع هذا النادى، وإسعاد جماهيره الكبيرة فى كل مكان.

ينتظر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عودة محمد مصيلحي رئيس النادى من السفر خارج مصر من أجل الاجتماع لتوقيع عقود تدريبه لسيد البلد بشكل رسمي.

دخل الرباعي إيريك تراوري وفخر الدين بن يوسف وحسين السيد، ومحمود وادي في الحسابات الفنية للنادي المصري في الموسم الجديد، ويتولى إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي، مهمة التفاوض مع اللاعبين، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع مدرب المصري بلاعبي بيراميدز بعد توليه تدريب الفريق السماوي خلال الموسم الماض.