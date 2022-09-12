شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خواجات في الدوري المصري قبل بداية الموسم الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المدربين الأجانب بالدوري قبل الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 16 أكتوبر المقبل، ليصل عددهم إلى 6 مدربين حتى الآن، يمثلون 4 مدارس تدريبية، هي: صربيا، البرتغال، سويسرا، واليونان.

وجاءت قائمة الأندية التي تمسكت بالمدير الفني الأجنبي كالتالي:



خواجات الدوري المصري

ـ الزمالك "البرتغالي جوسفالدو فيريرا"

ـ الاتحاد السكندري " الصربي زوران مانولوفيتش"

ـ بيراميدز "اليوناني تاكيس جونياس"

ـ فاركو "البرتغالي نونو ألميدا"

ـ إنبي "البرتغالي فييرا".

وما زال نادي غزل المحلة وكذلك النادي الإسماعيلي لم يحسما ملف المدرب الجديد، بينما تمسكت باقي أندية الدوري بالمدرب المصري، وجددت الثقة في أجهزتها الفنية لموسم آخر.