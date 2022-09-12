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6 خواجات في الدوري المصري قبل بداية الموسم الجديد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المدربين الأجانب بالدوري قبل الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 16 أكتوبر المقبل، ليصل عددهم إلى 6 مدربين حتى الآن، يمثلون 4 مدارس تدريبية، هي: صربيا، البرتغال، سويسرا، واليونان.

 

وجاءت قائمة الأندية التي تمسكت بالمدير الفني الأجنبي كالتالي: 

 


خواجات الدوري المصري

 

 

ـ الزمالك "البرتغالي جوسفالدو فيريرا"

 

ـ الاتحاد السكندري " الصربي زوران مانولوفيتش"

 

ـ بيراميدز "اليوناني تاكيس جونياس"

 

ـ فاركو "البرتغالي نونو ألميدا"

 

ـ إنبي "البرتغالي فييرا".

 

وما زال نادي غزل المحلة وكذلك النادي الإسماعيلي لم يحسما ملف المدرب الجديد، بينما تمسكت باقي أندية الدوري بالمدرب المصري، وجددت الثقة في أجهزتها الفنية لموسم آخر.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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