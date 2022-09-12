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كواليس مران الأهلي الأول مع كولر.. عودة يانكون وظهور كهربا "صور"

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القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وخاض مرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وشهد مران كولر الأول عودة البلجيكي ميشيل يانكون الذي سيعود لمنصب مدرب حراس المرمى، وظهور محمود كهربا بعد غياب عن الانتظام في تدريبات الأهلي، بخلاف عودة كل اللاعبين الأجانب، ولم يغب عن التدريبات سوى المالي اليو ديانج الذي لم يتمكن من الوصول إلى القاهرة قبل خوض المران الأول.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي، وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، فيما أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام حسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما شارك عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في جانب من المران الجماعي، قبل أن يستكملوا التدريبات البدنية.

وخاض الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا تدريبات تأهيلية، بينما واصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم».

ابتسامة كهربا
ابتسامة كهربا

 

اكرم ومحمود
اكرم ومحمود

 

الاطالات
الاطالات

 

الاهلي
الاهلي

 

السولية
السولية

 

تأهيل افشة وشريف وكوكا
تأهيل افشة وشريف وكوكا

 

تاو
تاو

 

تدريبات بدنية
تدريبات بدنية

 

جانب من المران البدني
جانب من المران البدني

 

جانب من المران
جانب من المران

 

طاهر وحسام
طاهر وحسام

 

ظهور كهربا
ظهور كهربا

 

عودة يانكون
عودة يانكون

 

كولر مع معاونيه
كولر مع معاونيه

 

كولر وعبد الحفيظ
كولر وعبد الحفيظ

 

كولر
كولر

 

مخطط الاحمال الجديد مع اللاعبين
مخطط الاحمال الجديد مع اللاعبين

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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