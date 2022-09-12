شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية تتمسك باستمرار المدربين على رأس القيادة الفنية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لتدعيم صفوفها وتجهز لاعبيها، من أجل الموسم المقبل من بطولة الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز، واستقرت 7 أندية على تجديد الثقة فى المدربين للاستمرار على القيادة الفنية لهم استعدادا للموسم الجديد، والتى يأتى فى مقدمتها فريق الزمالك الذى تمسك باستمرار البرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى نجح فى قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدورى وكأس العام الماضى.

ونستعرض المدربين الـ7 الذين نالوا ثقة الأندية قبل بداية الموسم الجديد:

الزمالك مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا

بيراميدز – اليونانى تاكيس جونياس

فاركو – البرتغالى نونو ألميدا

فيوتشر – على ماهر

البنك الأهلى – خالد جلال

المقاولون – شوقى غريب

سيراميكا – أحمد سامى

فى سياق آخر، يجهز مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت اللاعبين، بعد الحصول على الدوري والكأس، من أجل منحها للفريق قبل سفرهم للكاميرون؛ لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في الذهاب من أجل الفوز والصعود لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا وحسم الأمور قبل لقاء العودة.

ويلتقى الزمالك مع إيليكت سبور بطل تشاد فى لقاء الذهاب المقرر بينهما يوم 18 سبتمبر الجارى على أحد ملاعب الكاميرون، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بنقل كافة المباريات الأفريقية المقرر إقامتها على ملاعب تشاد.