شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية خاصة لأوباما وعبد الله جمعة استعدادا لإيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى فى دوري أبطال أفريقيا.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات الجري الخفيف بطول الملعب، لزيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.