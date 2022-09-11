شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا ينتظر جلسة الحسم مع رئيس إنبي والمدرب القادم "شباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالي جوران فييرا، المدير الفني لنادي إنبي، تحديد مصيره في جلسة تجمعه مع أيمن الشريعي، رئيس النادي البترولي والمسؤول عن ملف التعاقد مع فييرا، خلال ساعات، لحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

ويواجه الفريق البترولي أزمة في اختيار المدرب الجديد، نظرا لضيق الوقت في بدء فترة الإعداد، وأيضا اختيار الصفقات الجديدة للنادي في الموسم الجديد، لذا فمن المقرر أن يتم اختيار الصفقات من جانب اللجنة الفنية بالنادي دون أي موافقة من المدير الفني الجديد الذي قرر رئيس النادي أن يتم اختياره من المدربين الشباب في الدوري المصري وصرف النظر عن التعاقد مع مدير فني أجنبي هذا الموسم.

في نفس السياق استقر مجلس إدارة النادي مع اللجنة الفنية على رحيل المدرب البرتغالي، نظرا لسوء مستوى ونتائج الفريق منذ توليه المسئولية، عقب رحيل حلمي طولان المدير الفني السابق.