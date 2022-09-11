شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 11 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، عن سعادته بتولى مسئولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، نادى القرن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع هذا النادى، وإسعاد جماهيره الكبيرة فى كل مكان.

وقال كولر، فى حوار للموقع الرسمي للأهلي، إن تولي القيادة الفنية للأهلي تجربة جديدة وتحدٍّ كبير يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والالتزام بروح الفريق؛ حتى يتحقق النجاح، مشيرًا إلى أنه عمل لسنوات طويلة فى ألمانيا والنمسا، ويدرك جيدًا أن التدريب فى نادٍ بحجم بطل أفريقيا سيكون مختلفًا للغاية، ويتطلب مزيدًا من الجهد والعمل.