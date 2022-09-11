شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 11 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، عن سعادته بتولى مسئولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للنادى الأهلى، نادى القرن، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع هذا النادى، وإسعاد جماهيره الكبيرة فى كل مكان.
وقال كولر، فى حوار للموقع الرسمي للأهلي، إن تولي القيادة الفنية للأهلي تجربة جديدة وتحدٍّ كبير يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والالتزام بروح الفريق؛ حتى يتحقق النجاح، مشيرًا إلى أنه عمل لسنوات طويلة فى ألمانيا والنمسا، ويدرك جيدًا أن التدريب فى نادٍ بحجم بطل أفريقيا سيكون مختلفًا للغاية، ويتطلب مزيدًا من الجهد والعمل.
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وخاض مرانه الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.
وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للتعارف، وشهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي.
استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط ظهر اليوم الأحد، السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد وجهازه المعاون في قاعة الاجتماعات بمقر النادي في الجزيرة، من أجل الاتفاق على خريطة العمل في المرحلة المقبلة واحتياجات الجهاز الفني.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة مصير المعسكر الخارجي المتوقع إقامته في دولة الإمارات وكذلك كلف الصفقات الجديدة التي ينوي مجلس الإدارة ولجنة التخطيط طرحها على المدرب السويسري.