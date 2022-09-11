فقرة تأهيلية وتدريبية للاعبى الزمالك استعدادا لبطل تشاد

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، لأداء فقرة تأهيلية خاصة، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت المجموعة الأولى مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الهلال السعودي الأخيرة في كأس سوبر لوسيل، وخاضوا بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بالإضافة إلى تدريبات استشفائية داخل الملعب باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وضمت المجموعة الثانية مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المباراة الأخيرة، وخاضوا فقرة تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق، بجانب فقرة باستخدام الكرة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.