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نوران جوهر تتوج ببطولة هيوستن لسيدات الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة هيوستن، التى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 6 و11 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

 

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثامنة عالميا، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-5, 11-7.

 

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.

 

بينما قفز يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاسكواش الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، ليحتل التصنيف رقم 12 عالمياً، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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